マスキングテープの販売25日まで天満屋岡山店 岡山市のデパートで10日、約7万個のマスキングテープを販売する催しが始まりました。 天満屋岡山店の売り場には、約700種類、7万個のマスキングテープが並んでいます。 天満屋の歴代の制服や包装紙、屋上にあった観覧車をモチーフにしたデザインされたマスキングテープは、倉敷市のカモ井加工紙と天満屋がコラボレーシ