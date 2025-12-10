オーストラリアは１０日、１６歳未満の児童によるソーシャルメディア・サービスの利用を制限する法律を施行した。「２０２４年オンライン安全修正（ソーシャルメディア最低年齢）法」はプラットフォームの提供事業者に義務付ける。国レベルでの禁止は世界初となる。いじめやドラッグ販売など有害コンテンツへのアクセスから児童を保護する目的で制定された。対象のソーシャルメディア・サービスは、ＴｉｋＴｏｋ、Ｉｎｓｔａｇ