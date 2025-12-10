昨年１２月に急逝した歌手で女優の中山美穂さん（享年５４）を、友人の歌手が追悼した。１０日までにインスタグラムで「大好きな美穂さん。先日の３０周年Ｌｉｖｅの日、１２月６日は美穂さんの命日でした」とつづったのは、大ヒット曲「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」で知られる岡本真夜。「未（いま）だに信じられないですし、まだどこかに美穂さんがいるようで…ただただ、会いたいです」と吐露し、生前の中山さんとの２ショットをア