8日(月)は青森県東方沖を震源とする震度6強の地震が発生。気象庁は、続けて大規模地震が発生する可能性が平常時と比べて相対的に高まったとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表中。日頃から地震への備えを。青森県沖では地震が相次ぐ8日(月)午後11時15分頃に青森県東方沖を震源とする震度6強の地震が発生しました。この地震以降、今日10日(水)午前11時までに全国で観測された地震は26回で、このうち青森県東方沖を震源と