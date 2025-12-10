県は独自に開発した静岡イチゴの新品種「静岡16号」の名前を1月5日まで募集しています。近年、夏から秋の高温化が進みクリスマスシーズンのイチゴ不足が問題となっていることから県は品種改良を進めていました。イチゴの新品種「静岡16号」はスッキリとした甘みで、味も控えめ。食べやすいのが特徴で「紅ほっぺ」や「きらぴ香」より1か月ほど早く採れ始めます近年の気候変動に左右されずクリスマスや年内にも途切れることな