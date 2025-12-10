愛知県大府市で住宅が焼ける火事があり、80代とみられる男性2人が心肺停止の状態で、病院に運ばれました。 【写真を見る】未明に住宅火災 80代とみられる男性2人を心肺停止で病院に搬送 1階からの出火を見つけた近隣住民が通報 愛知･大府市 火事があったのは、大府市朝日町の木造2階建ての住宅です。きょう午前2時40分ごろ、1階から火が出ているのを近くに住む男性が見つけ、110番通報しました。 消防車7台が出動し火は約3時間