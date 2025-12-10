アメリカのトランプ大統領が来年11月の中間選挙に向けて早くも始動です。有権者に物価高への不満が広がる中、対策をアピールする遊説を始めました。アメリカトランプ大統領「彼ら（バイデン前政権）は高い物価、歴史上最悪のインフレをもたらした。我々は今、物価を急速に下げている。物価は下がり、給料は増える」トランプ大統領は9日、東部ペンシルベニア州で演説し、自らの物価高対策で「アメリカで再び手ごろな価格を実現す