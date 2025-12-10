【UEFAチャンピオンズリーグ】モナコ1−0ガラタサライ（日本時間12月10日／スタッド・ルイ・ドゥ）【映像】南野拓実、完璧トラップ＆パス→相手DF陣も混乱南野拓実が卓越した技術で決定機を演出した。ゴール前に抜け出した日本代表MFは、完璧なファーストタッチとパスで“ほぼアシスト”というプレーでゴールに迫った。モナコは日本時間12月10日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第6戦でホームとガラタサライと対戦。す