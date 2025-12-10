東京・あきる野市の河川敷で、小学生の男子児童にわいせつな行為をしたとして、警視庁は塾講師の男を逮捕しました。逮捕されたのは東京・八王子市の塾講師・田中耕一郎容疑者（75）で、今年10月、あきる野市の河川敷で小学生の男子児童（12）に13歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、田中容疑者は9月下旬、河川敷で遊んでいた男子児童らに声をかけ、バーベキューをする