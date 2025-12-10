警視庁と東京税関が押収した指定薬物「エトミデート」＝10日、東京都江東区約2.1キロの指定薬物「エトミデート」を密輸したとして、警視庁と東京税関は10日までに、医薬品医療機器法違反の疑いで東京都八王子市、職業不詳間中謙二容疑者（59）を逮捕した。警視庁によると、押収量としては過去最大とみられる。容疑者は指定暴力団の関係者といい、同庁は暴力団が密輸に関与したとみて調べる。エトミデートは「ゾンビたばこ」と