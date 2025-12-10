俳優の高知東生（60）が10日までにX（旧ツイッター）を更新。違法薬物事件を起こした芸能人の“セカンドキャリア”について私見を述べた。高知は「芸能人が違法薬物で不祥事を起こすと『一般の仕事を探します』と言うが」と言及し、「俺の経験上それは難しい」と指摘。「芸能人は世間知らずだから、芸能界より一般の仕事の方が楽に見つかると思っているんだが、役者しかやってこなかった人間が他に何ができる？」と疑問を投げかけ