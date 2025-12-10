東京、大阪、名古屋の三大都市圏の人口を比較したマップがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】大阪市と周辺市を足してみると…「大阪・名古屋を東京23区と同じくらいの面積にして比べてみた。 三大都市圏の間でも、かなり規模に差があるのがわかる。」と件のマップを紹介したのはしまがわさん（@Shima_gawa）。東京23区は面積628平方キロメートルで人口約972万2305人なので1平方キロメートルあたりの人口密度は15492人。大阪