2024年下半期（7月〜12月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2024年10月12日）＊＊＊＊＊＊＊＊たまに耳にする「女性の40代は最高」という言葉。しかし現実はもちろん楽しいことばかりじゃありません。『母がしんどい』『キレる私をやめたい』などを著書に持つ田房永子さんは44歳になった頃にこう思ったそう。「40代、楽しいか？って。逆じゃね？って」。その田房さんが女40代のリ