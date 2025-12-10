私はネネ。夫イタル、中3の息子ユウスケと3人暮らしです。パート勤務の私は、家事のほとんどを1人で担っています。それ自体はいいのですが、私が仕事で夫が休みの日くらいは夫に夕食を作ってほしいと思っています。料理が苦手ながらもいつも頼めば引き受けてくれていた夫、私はうまくいっているとばかり思っていました。しかしある日、夫から突然「もうご飯を作りたくない」と……。私はその理由を尋ねることもできず、ただただ驚