全国の職人の技術が詰まった工芸品を集めた日本の伝統展が岡山市北区の百貨店で始まりました。 【写真を見る】「日本の伝統展」開幕職人が丁寧に組み上げた「組木造りの行燈」など工芸品約1000点【岡山】 職人が丁寧に組み上げた組木造りの行燈（あんどん）からは、美しい幾何学模様の光がこぼれます。 今日（10日）から岡山高島屋で始まった日本の伝統展です。 全国各地の22の事業者が出店し、地域に根付く職人の技術を詰め