【イメージ】街を行き交う人の足元 国内に住民票のある外国人の東京など１都３県への転入が増加し過去最大の転入超過となりました。群馬県内も１８００人あまりの転入超過となり全国で４番目の規模となりました。 これは総務省の「人口移動報告」で判明したもので、海外との転出・転入を除き去年１年間に都道府県を越えて移動した外国人の数を集計しました。首都圏へ転入した人は転出した人を１万６０００人以上上回