青森県東方沖で発生した地震で震度６強を観測した八戸市に、きょうから南陽市の職員２人が派遣されます。２人は、今後支援が必要な場所の洗い出しなどをおこなうということです。 【写真を見る】【青森県東方沖地震】震度6強を観測した八戸市に南陽市職員2人を派遣 青森県八戸市に派遣されるのは、南陽市総合防災課、安彦好樹さんと、これまでも被災地などで支援経験のある商工観光課の佐藤真二さんの２人です