2025年1-11月「地場スーパー」の倒産状況2025年1-11月の「地場スーパー」の倒産が22件（前年同期比46.6％増）と、前年同期の約1.5倍で、すでに前年の年間件数（18件）を超えた。大手との価格競争に加え、コンビニやドラッグストア、デリバリー業者など、競合が激化。食品主体の地場スーパーは、コロナ禍が落ち着くと同時に、厳しい環境に入っている。現在のペースで推移すると、コロナ禍以降では2023年の25件を抜き、最多を