「アプローチに悩んでいたので、（パター打ちの要領で打ち、PGAプロが実践する）バニラピッチの要素を取り入れました」というのは池村寛世。アルバ本誌928号では、池村のアプローチを取材。その言葉通り、アプローチでは右ヒザを伸ばしたまま打つという独自の打ち方を取材した。【写真】ややクローズスタンスに構えて右ヒザを伸ばしたまま打つ、池村のバニラピッチショット◇◇◇これまではフルショットを縮小した感覚でアプロ