広島市は１０日、老朽化が著しい市営基町アパートの中層１６棟を今後廃止する方針を示しました。廃止の方針は、１０日開かれた広島市議会の建設委員会で明らかにされました。廃止される市営基町アパートの中層１６棟はいずれも４階建てで合計４３８戸です。約７０年前から整備されましたが、建物の老朽化が進んでいることから、市は今後廃止する方針を固め、２０３５年度までに取り組む計画に盛り込みました。入