＜Qシリーズ（最終予選）最終日◇9日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞悪天候が続き、6日間（うち中止が1日）に渡って行われた今年の米女子ツアー最終予選会が、9日に終了した。90ホールから72ホールに短縮されるなど波乱含みではあったが、トータル8アンダー・10位タイで終えた櫻井心那が、新たにツアーメンバー入り。トータル5アンダー・24位