９日未明、福山市のコンビニエンスストアで店員をナイフで刺したとして逮捕された少年は、支払いをせずに逃走していたことがわかりました。殺人未遂の疑いで広島地検福山支部に身柄を送られたのは、福山市に住む中国籍で自称足場工の１７歳の少年です。警察によると、少年は９日午前１時４０分頃、福山市多治米町のコンビニエンスストアで４６歳の男性店員の腹を長さ約９センチの果物ナイフで刺した疑いです。関係者によると、