メルセデス・ランキング（MR）26位で5シーズン連続17回目のシードを獲得した藤田さいき。11月に40歳の誕生日を迎え、シード選手としては全美貞（韓国）の43歳に次ぐ年長者で、日本勢としては最年長シード選手として2026年も戦う。実は3パットしない女王にもなっていた。【写真】フェースは特注インサートで硬めの打感シャフトは『N.S.PRO』モデルを採用2位が2回と2022年以来の優勝には届かなかったが、40歳になってもドライビン