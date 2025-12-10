「スピーダーチャレンジ2025」決勝大会が9日、茨城県のイーグルポイントゴルフクラブで行われ、プロ・研修生の部は9アンダーの「63」をマークした昌山大暉が制した。9月にプロ転向したばかりの22歳は優勝賞金200万円を獲得し「ミニツアーで賞金をもらったことはあるんですけど、こんな大きな額は初めてです」と初々しい感想を口にした。【写真】渋野日向子、最終予選突破で涙ティイングエリアは違うものの、男子、女子が同じフィー