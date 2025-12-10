第九管区海上保安本部は今年8月頃から10月にかけて自身の勤務先から液晶モニターなどを盗んだとして45歳の男性職員を懲戒免職にしたと発表しました。懲戒免職の処分となったのは第九管区海上保安本部の男性職員(45)です。男性職員は今年8月から10月の間、複数回にわたり施錠された自身の勤務先の執務室に無断で立ち入り、液晶モニターやファイバースコープなど数点を盗みました。物品確認をしていた職員が