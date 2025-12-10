米国の歌手で女優のシェール（79）が、80歳の誕生日に自身の息子たちよりも若い40歳年下の恋人と結婚する予定だと報じられて話題を呼んでいる。2度の離婚歴があるシェールは、来年5月20日に80歳の誕生日を迎える。もし再婚すれば、45年ぶり3度目の結婚となる。英デイリー・メール紙など複数のメディアによると、シェールは2022年11月に交際を公表した39歳の音楽プロデューサーのアレクサンダー・エドワーズ氏と記念すべき誕生日に