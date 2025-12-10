グラビアアイドルの橋本梨菜（32）が10日までに自身のインスタグラムを更新。スペインでの思い出ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「スペイン美食の街 サン・セバスティアン」と題して投稿。「美味しいものたくさんあって幸せすぎる街。またピンチョス食べに行ってきたよ〜本場のバスクチーズケーキも最高です。前回行った時に訪れた教会も素敵だったな〜」とスペインでの思い出ショットを投稿した。そして「