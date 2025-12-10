TBS火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」最終第10話（午後10時）が9日、拡大SPで放送され、世帯平均視聴率が8・7％だったことが10日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は5・2％だった。あらすじは、詐欺に遭ってからの鮎美（夏帆）は飲食店での職探し、一方、会社を謹慎中の勝男（竹内涼真）は家事に勤しむ日々を過ごしていたが、ついに謹慎が明け職場に復帰することに。白崎（前原瑞樹）や南川（杏花）らが出迎