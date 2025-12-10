お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が5日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）とともに生出演。審査員を務める「女芸人No.1決定戦THE W 2025」（日本テレビ系、13日）について言及した。粗品は今年3月、「ytv漫才新人賞決定戦」で自身初となる賞レースの審査員に就任。「THE W」で2度目の審査員となる。粗品は初の決勝に進出した、とんでもあや（50）について言及