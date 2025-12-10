文化放送で放送中の『日向坂46の「ひ」』（毎週日曜日 午後6時30分～7時00分）では、スペシャルウィーク週の12月14日（日）の放送に、日向坂46 三期生の上村ひなの、四期生の渡辺莉奈、五期生の坂井新奈が出演する。 今回の放送では、三期～五期の最年少メンバー3人がスタジオに集結する。「最年少で得をしたなと思ったことは？」「年上の先輩には甘えやすいタイプ？」などの質問に答えながらトー