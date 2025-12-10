石川県小松市在住で九谷焼の陶芸家・中田一於さんの人間国宝認定をたたえる祝賀会が9日、金沢市で行われました。ことし10月に国の重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝の認定を受けた九谷焼の陶芸家・中田一於さん(76)。釉薬を施す前に絵付けをする「釉下彩」の技法では初めての人間国宝となった中田さんは、透明度が高く着色された釉薬と、銀彩を駆使した「釉裏銀彩」技法で高い評価を得ています。9日の祝賀会では中田さんが、