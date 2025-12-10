【モデルプレス＝2025/12/10】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム）が、プレデビュー第2弾となる新曲「My Princess」を配信開始。あわせて、10日20時より、オフィシャルYouTubeチャンネルにてミュージックビデオがプレミア公開されることが決定した。【写真】「タイプロ」出身デュオ、トレーナー陣との再会ショット◆ROIROM、新曲「My Princess」配信開始「My Princess」 （通称：マイプリ）はROIROMが贈るウィンターソング。聖なる