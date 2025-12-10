【モデルプレス＝2025/12/10】小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ』（新潮社）のレギュラーメンズモデルであるSTARTO ENTERTAINMENTのジュニア・宮岡大愛、山岸想、善如寺來、三浦慎ノ亮、川口拓馬、瀬川嵐太が、12月10日発売の同誌2025-2026年冬号に登場する。【写真】ジュニアに電撃加入した「タイプロ」候補生◆STARTOジュニア、6人揃って「ニコ☆プチ」登場「おしゃれBOYS の冬コーデBOOK」という特集では、“この冬一番