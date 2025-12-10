公務員に10日、冬のボーナスが支給されました。去年よりアップしています。福岡県職員の冬のボーナスの平均支給額は、行政職員は85万4631円で、去年から4.6パーセント増えました。福岡市は86万9684円で、去年から4.8パーセントのアップです。いずれも、民間企業の賃上げと同水準の支給に向けて補正予算案を議会に提出していて、可決されれば月末に追加で0.05か月分が支給されます。一方、北九州市は2.1パ&