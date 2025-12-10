イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業のSpaceXが株式市場への上場を計画していることが経済メディアのBloombergによって報じられました。SpaceX Said to Pursue 2026 IPO Raising Far Above $30 Billion - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-09/spacex-said-to-pursue-2026-ipo-raising-far-above-30-billionBloombergが事情に詳しい関係者から得た情報によると、SpaceXは300億ドル(約4兆7000億円)を大