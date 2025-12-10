現地時間の2025年12月9日、Microsoftの計算機科学に関する研究期間であるMicrosoft Researchが、がん研究向けの新しいAIツール「GigaTIME」を発表しました。GigaTIMEは腫瘍周辺の近傍領域を新たなスケールで研究することを可能にするAIツールで、がんの挙動や最適な治療法を予測する上で大いに役立つことが期待されています。Multimodal AI generates virtual population for tumor microenvironment modeling: Cellhttps://www.ce