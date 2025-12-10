Anthropicは同社が開発したModel Context Protocol(MCP)を、Linux Foundationの傘下に新設されたAgentic AI Foundation(AAIF)に移管することを2025年12月10日に発表しました。AAIFは、Anthropic・OpenAI・Blockの3社が共同で設立した組織であり、Google、Microsoft、Amazon Web Services(AWS)、Cloudflare、Bloombergなどが支援を行っています。この取り組みは、AIエージェントの技術開発において、特定のベンダーに依存しない中立