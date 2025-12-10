東京午前のドル円は１５６．６３円付近まで弱含み。今週の円安・ドル高の反動がやや現れている。本日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では０．２５％の追加利下げが発表される公算で、次期米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長と足並みを揃えるため、パウエルＦＲＢ議長の任期が終わる５月にかけても緩和的な金融政策が続く可能性がある。 ユーロ円は１８２．１０円付近、ポンド円は２０８．３１円付近、豪ドル円