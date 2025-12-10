女優の中条あやみが１０日までにＳＮＳを更新。オフショットを投稿をして話題になっている。自身のインスタグラムにＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」のオフショットを公開した。椅子に座ってポーズする姿やふざける姿などをアップした。中条は「椿と出会えて楽しかったわありがとう」とつづり、「＃じゃああんたが作ってみろよ＃最終回＃つーちゃん」のハッシュタグとともに投稿した。この投稿に「椿にも幸あ