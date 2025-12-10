9日夜富士市内で、2階建て住宅が全焼する火事があり、この家に住む男性が逃げる際に足にけがをしました。警察と消防で詳しい出火原因を調べています。警察と消防によりますと、きのう午後9時ごろ富士市三ツ沢で「住宅の2階から炎が上がっている」などと近隣住民から119番通報がありました。消防車など9台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅が全焼しました。また、この家には63歳の男