カーリング男子のオリンピック世界最終予選で日本代表として戦うSC軽井沢クラブが、1次リーグ6戦目でニュージーランドに7対3で快勝し4勝目を上げました。カナダで行われているカーリング男子のオリンピック世界最終予選。6戦目はニュージーランドとの対戦となりました。第1エンドで1点を先制した日本は、同点で迎えた第4エンド。軽井沢町出身のフォース、胗澤李空選手の精