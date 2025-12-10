静岡市立静岡病院は災害医療派遣チーム「DMAT」用の車両を購入するため実施していたクラウドファンディングで目標額を達成したと発表しました。(静岡市立静岡病院の災害医療派遣チーム「DMAT」は2013年に創設し能登半島地震などで被災地支援を行っています。静岡病院は、よりはやく、安全に被災地へと向かえるようオフロード対応の車両を購入するためことし9月から先月28日までクラウドファンディングを行ってい