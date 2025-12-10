ＮＨＫは１０日、俳優・仲野太賀が主演を務める２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（１月４日スタート）の新キャスト１１人を発表した。ＴＢＳ系ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」でブレイクし、映画「８番出口」では“歩く男”役で注目を集めた俳優の河内大和（こうち・やまと）が大河に初出演することが決まった。河内が演じる氏家直元は、美濃三人衆の一人。斎藤龍興とは折り合いが悪く、己の諫言（かんげん）が聞き入れられ