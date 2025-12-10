ロッテの西川史礁（22、ロッテ）が10日、ZOZOマリンスタジアムで契約更改を行い、2600万円増の4200万円でサインした。（金額は推定）初の契約更改となった西川は、金額を聞いて「びっくりしました」。続けて「最初は苦しいことばっかりで、すごい野球が苦しくなった時期もあったんですけど、それを逆に最初に経験することができて、これからの野球人生に繋がってくると思いますし、更なる飛躍を求めてやりたいなと思ってます」と今