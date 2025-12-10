YouTuberグループ「きょんくま」のメンバーとして活動していた「くま」が9日、結婚を発表した。【動画】YouTuberきょんくま・くま「結婚しました一般人と」きょんくまは5日に解散を発表しており、さらなる展開となった。くまが9日、自身のXを更新し、「結婚しました！！！！！こういうご報告をする時にはウェディングフォトとか付けるのが相場だと思うけどなんの準備も無くてすまん！！！てか嫁！！ごめん！！！でもまじだよ！