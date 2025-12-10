おととい震度6強の地震があった青森県八戸市では、高架下の橋脚が大きく破損していることが分かりました。また北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表で観光への影響が広がっています。【写真を見る】JR八戸線の橋脚が破損青森震度6強の地震八戸港では地面に亀裂八戸市小中学校再開一方観光への影響続くキャンセル相次ぐJR八戸線、本八戸駅と小中野駅の間の高架前に来ています。おととい発生した地震の影響で、高架の橋脚の