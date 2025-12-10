公務員に10日、冬のボーナスが支給されました。 大分県職員1人あたりの平均支給額は2024年から4万円ほど増えおよそ85万円となっています。 大分県庁 県によりますと県職員の冬のボーナスにあたる期末・勤勉手当は2.3か月分で、2024年に比べて0.05か月分増加しました。 一般職員1人あたりの平均支給額は2024年より3万9000円あまり多い85万611円で、総支給額は151億3407万円となっています。