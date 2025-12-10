来季J2へ降格する湘南は10日、前J2大宮監督の長沢徹氏（57）のトップチーム監督就任を発表した。クラブを通じての長沢氏のコメントは以下のとおり。「伝統と実績のある湘南ベルマーレの一員として、このクラブに携われることを大変光栄に思います。目の前の一試合、一つひとつの結果に徹底して拘り、全力で取り組みます。ファン・サポーターの皆様、そしてクラブに関わるすべての方々とともに熱量を高め、頂を目指して歩