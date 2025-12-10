■カーリング ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選日本 7ー3 ニュージーランド（日本時間10日、カナダ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個2大会ぶりの五輪出場を目指す男子日本代表（世界ランク10位）がニュージーランド（同19位）と対戦し、7ー3で勝利、4勝2敗となった。上位3チームのプレーオフ進出に望みをつないだ。3勝2敗で迎えた第6戦。プレーオフ進出に