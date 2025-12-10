韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。イ・ビョンホンの母から「欠点がない」と絶賛される様子を公開した。【動画】「欠点が全く見つからない」「性格がとてもいい」イ・ビョンホン、母親が妻・イ・ミンジョンを絶賛※8分〜イ・ミンジョンは「BHが幼い頃から食べ育った思い出のキムチキンパのレシピ。夫の実家に行って直接習ってきた」と題した動画で、義